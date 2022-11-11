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Камоцци: успех Абаскаля в «Спартаке» обусловлен гигантской работой Ваноли

Камоцци: успех Абаскаля в «Спартаке» обусловлен гигантской работой Ваноли
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Бывший советник Леонида Федуна в московском «Спартаке» Франко Камоцци заявил, что нынешний главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль в своей работе пользуется достижениями предыдущего наставника Паоло Ваноли.

«Многие забывают о том, что Ваноли в «Спартак» принёс особый менталитет – всегда побеждать. Он оставил наследие. Успех Абаскаля обусловлен тем, что Паоло проделал гигантскую работу в клубе. Он многое изменил внутри и вне команды. Не стоит забывать об этом. Сейчас Абаскаль пожинает плоды. Паоло очень страстно горел и переживал за «Спартак». Я видел всё это своими глазами», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Паоло Ваноли работал в «Спартаке» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России. В текущем сезоне клуб возглавил Гильермо Абаскаль. «Спартак» с новым наставником занимает вторую строчку РПЛ после 16 сыгранных туров, уступая лидирующему «Зениту» шесть очков.

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