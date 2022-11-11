Андрей Аршавин назвал фаворитов чемпионата мира — 2022

Генеральный директор по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит» и бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре.

«Смотреть чемпионат мира, конечно, буду. Надеюсь, у меня будет много работы на телевидении. Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира. Мои фавориты были Бразилия и Франция, но французы потеряли много футболистов. Им будет сложно. Жду сюрприза от какой-нибудь африканской сборной», — приводят слова Аршавина «Известия».

Сборная Франции проведёт встречу группы D на турнире с командой Австралии, бразильцы сыграют со сборной Сербии в группе G.