Андрей Аршавин назвал фаворитов чемпионата мира — 2022
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Генеральный директор по спортивному развитию футбольного клуба «Зенит» и бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Смотреть чемпионат мира, конечно, буду. Надеюсь, у меня будет много работы на телевидении. Буду болеть за Бразилию. Может быть, стану следить за какими-то персоналиями, которые проявят себя во время турнира. Мои фавориты были Бразилия и Франция, но французы потеряли много футболистов. Им будет сложно. Жду сюрприза от какой-нибудь африканской сборной», — приводят слова Аршавина «Известия».
Сборная Франции проведёт встречу группы D на турнире с командой Австралии, бразильцы сыграют со сборной Сербии в группе G.
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