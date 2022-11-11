Шишкин: перейти на систему «весна-осень» — поменять шило на мыло. Сейчас разницы никакой

Известный российский футболист Роман Шишкин прокомментировал возможный переход Российской Премьер-Лиги на систему «весна-осень».
«Учитывая все события, сейчас мы без еврокубков и матчей сборной. Мне кажется, по какой системе играют — разницы никакой. Если всё останется как сейчас, просто будет больше свободного времени. Шило на мыло поменять. Это больше касается истории с еврокубками, когда были проблемы: команды выходили в следующие этапы, но были не готовы, без игровой практики. А сейчас этого нет», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее стало известно, что российская Вторая лига может перейти на систему «весна-осень». Сейчас в российском футболе действует система «осень-весна», принятая в 2011 году.
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