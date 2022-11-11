Агент Влашича прокомментировал информацию, что «Торино» намерен выкупить экс-игрока ЦСКА

Тони Мартич, представитель 25-летнего хорватского полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, выступающего на правах аренды за «Торино», высказался о слухах о том, что «быки» планируют выкупить хавбека у «молотобойцев».
«Никола счастлив в «Торино», но об его переходе в итальянский клуб на постоянной основе говорить пока рано», — сказал Мартич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
25-летний Влашич стал игроком «Вест Хэма» летом 2021 года, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В 31 матче за команду он забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.
В нынешнем сезоне Влашич в 14 матчах за «Торино» отметился четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами. Он выступает за итальянскую команду вместе с российским полузащитником Алексеем Миранчуком (арендован у «Аталанты»).
- 11 ноября 2022
-
21:25
-
21:23
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:10
-
20:05
-
20:02
-
19:49
-
19:49
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:30
-
19:26
-
19:18
-
19:05
-
18:58
-
18:52
-
18:40
-
18:39
-
18:35
-
18:30