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Агент Влашича прокомментировал информацию, что «Торино» намерен выкупить экс-игрока ЦСКА

Агент Влашича прокомментировал информацию, что «Торино» намерен выкупить экс-игрока ЦСКА
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Тони Мартич, представитель 25-летнего хорватского полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, выступающего на правах аренды за «Торино», высказался о слухах о том, что «быки» планируют выкупить хавбека у «молотобойцев».

«Никола счастлив в «Торино», но об его переходе в итальянский клуб на постоянной основе говорить пока рано», — сказал Мартич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

25-летний Влашич стал игроком «Вест Хэма» летом 2021 года, перейдя из ЦСКА за € 30 млн. В 31 матче за команду он забил гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне Влашич в 14 матчах за «Торино» отметился четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами. Он выступает за итальянскую команду вместе с российским полузащитником Алексеем Миранчуком (арендован у «Аталанты»).

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