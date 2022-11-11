«Конечно, проще было уйти в «Реал». Килиан Мбаппе — о победе в Лиге чемпионов с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назвал одну из причин, из-за которой он принял решение отказаться от перехода в мадридский «Реал» свободным агентом. Соглашение 23-летнего Мбаппе с «ПСЖ» истекало в конце прошлого сезона, но позднее он продлил его ещё на три года.

«Выиграть Лигу чемпионов для Парижа? Я не боюсь. Я готов. Я всегда говорю о своих амбициях, о том, что я хочу сделать, и теперь пришло время. В «ПСЖ» книга (трофеев Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата») полностью белая. Какая возможность! Вы должны думать иначе. Конечно, проще было поехать в «Реал». Но у меня такая амбиция. Я француз. Я дитя Парижа, и выиграть Лигу чемпионов для Парижа — это что-то действительно особенное. Такая победа впишет имя в историю вашей страны на всю жизнь», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.

Напомним, «ПСЖ» вместе с Мбаппе выходил в финал Лиги чемпионов в 2020 году, но проиграл мюнхенской «Баварии».

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе. Видеоролик: