В «Химках» опровергли информацию о зимней распродаже игроков

Пресс-служба подмосковных «Химок» отреагировала на информацию о грядущей зимней трансферной кампании. Ранее сообщалось, что около 10 футболистов подмосковного клуба будут выставлены на продажу в зимнее трансферное окно и об этом должны объявить после игры «Химок» с московским «Торпедо».

«Появившаяся в СМИ информация о грядущих трансферах не соответствует действительности. Мы не рассматриваем такие варианты. Кардинальных изменений не планируется», — говорится в сообщении подмосковного клуба.

«Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 16 сыгранных туров, набрав 12 очков. «Чемпионат» сообщал, что красно-чёрных покинут Тихий, Филин, Данилкин, Идову, Юран, Камышев, Долгов, Кухарчук, Глушаков.