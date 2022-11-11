Килиан Мбаппе оценил шансы Франции выиграть чемпионат мира второй раз подряд

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о возможности для команды выиграть чемпионат мира дважды подряд. Французы едут в Катар в статусе действующего победителя турнира.
«Это мой менталитет с юных лет: всегда делать больше, раздвигать границы. Для меня победа в чемпионате мира не стала концом. Это была первая глава чего-то безумного.
Это так сложно – выиграть чемпионат мира дважды подряд, но, если вы хотите написать историю, вы должны сделать то, что никто не сделает. Так что будем пробовать. Думаю, у нас хорошая команда и коллектив. Дидье Дешам остался. И за нами Франция», — приводит слова Мбаппе Sports Illustrated.
Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Франция сыграет в одной группе D с Данией, Австралией и Тунисом.
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