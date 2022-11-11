Кейлор Навас может продолжить карьеру в АПЛ
Поделиться
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас, ни разу не выходивший на поле в нынешнем сезоне, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. 35-летним вратарём сборной Коста-Рики интересуется «Вест Хэм». Об этом сообщает Caught Offside.
Навас стал игроком «ПСЖ» летом 2019 года. Кейлор был основным вратарём команды до перехода в неё Джанлуиджи Доннаруммы в прошлом году. Навас стал реже попадать в состав, а в этом сезоне Кристоф Галтье ни разу не доверил Кейлору место в воротах. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
Лучшие годы Наваса прошли в мадридском «Реале» (2014–2019), в составе которого он выиграл 12 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.
Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
22:53
-
22:50
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:11
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:10
-
20:05
-
20:02
-
19:49
Партнерский контент