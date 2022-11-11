Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейлор Навас может продолжить карьеру в АПЛ

Кейлор Навас может продолжить карьеру в АПЛ
Комментарии

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас, ни разу не выходивший на поле в нынешнем сезоне, может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. 35-летним вратарём сборной Коста-Рики интересуется «Вест Хэм». Об этом сообщает Caught Offside.

Навас стал игроком «ПСЖ» летом 2019 года. Кейлор был основным вратарём команды до перехода в неё Джанлуиджи Доннаруммы в прошлом году. Навас стал реже попадать в состав, а в этом сезоне Кристоф Галтье ни разу не доверил Кейлору место в воротах. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Лучшие годы Наваса прошли в мадридском «Реале» (2014–2019), в составе которого он выиграл 12 трофеев, включая три победы в Лиге чемпионов.

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

Новость по теме
Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас попал в заявку сборной Коста-Рики на чемпионат мира — 2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022