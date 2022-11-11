Вратарь русского происхождения Проведель вызван в сборную Италии на товарищеские матчи

Сборная Италии по футболу на своём официальном сайте объявила состав на товарищеские матчи с национальными командами Албании и Австрии. В состав попал голкипер «Лацио» русского происхождения Иван Проведель.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Эмполи»).

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Эмерсон («Вест Хэм Юнайтед»), Федерико Гатти («Ювентус»), Паскуале Маццокки («Салернитана»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Рафаэл Толой («Аталанта»).

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Бриан Кристанте («Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Давиде Фраттези («Сассуоло»), Фабио Миретти («Ювентус»), Маттео Пессина («Аталанта»), Самуэле Риччи («Торино»), Сандро Тонали («Милан»), Марко Верратти («ПСЖ»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Вилфред Ньонто («Цюрих»), Винченцо Грифо («Фрайбург»), Симоне Пафунди («Удинезе»), Маттео Политано («Наполи»), Джакомо Распадори («Наполи»), Джанлука Скамакка («Вест Хэм Юнайтед»), Николо Дзаньоло («Рома»).

Напомним, сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Итальянцы сыграют с Албанией 16 ноября, а с Австрией 20 ноября.