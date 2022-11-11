Быстров — Родниной: тренировочная уборка снега? Разберитесь!

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров обратился к Ирине Родниной с шуточной просьбой разобраться в ситуации с тренировочной уборкой снега в Санкт-Петербурге.

«Тренировочная уборка снега? До такого бы я точно не догадался. Ирина, что у вас там происходит? Разберитесь! Я скорее вас предложил бы закрыть», — написал Быстров в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Центральном районе Санкт-Петербурга прошли учения по уборке снега и наледи с улиц и крыш домов. Председатель жилищного комитета города Олег Зотов, участвовавший в мероприятии, заявил, что тренировочная уборка прошла хорошо. Зотов заявил, что учения на Моховой улице показали, что зимняя уборка проводится слаженно.