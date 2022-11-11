Быстров — Родниной: тренировочная уборка снега? Разберитесь!
Поделиться
Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров обратился к Ирине Родниной с шуточной просьбой разобраться в ситуации с тренировочной уборкой снега в Санкт-Петербурге.
«Тренировочная уборка снега? До такого бы я точно не догадался. Ирина, что у вас там происходит? Разберитесь! Я скорее вас предложил бы закрыть», — написал Быстров в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Центральном районе Санкт-Петербурга прошли учения по уборке снега и наледи с улиц и крыш домов. Председатель жилищного комитета города Олег Зотов, участвовавший в мероприятии, заявил, что тренировочная уборка прошла хорошо. Зотов заявил, что учения на Моховой улице показали, что зимняя уборка проводится слаженно.
Комментарии
- 11 ноября 2022
-
22:53
-
22:50
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:11
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:10
-
20:05
-
20:02
-
19:49
Партнерский контент