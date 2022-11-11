СМИ: «Челси» не будет продлевать контракт с Н'Голо Канте
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Лондонский «Челси» принял решение не продлевать контракт с полузащитником Н'Голо Канте. Об этом сообщает Europa 1 Sport.
Владелец синих Тодд Боули не видит в 31-летнем хавбеке ключевого футболиста своей команды, но при этом француз является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Челси». Кроме того, Канте сильно подвержен травмам, из-за которых, к примеру, пропустит чемпионат мира в Катаре. Совокупность этих факторов привела руководство «Челси» к мысли, что соглашение с Канте, истекающее в конце сезона, не будет продлено.
Канте перешёл в «Челси» в 2016 году. В нынешнем сезоне он принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.
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