Дмитрий Сенников объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом матча с «Локомотивом»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-зелёными и «Спартаком».
«Шансы чуть в пользу «Спартака», команда находится выше и показывает более-менее стабильный футбол. Но и «Локомотив» в последних играх потихоньку набирает кондиции. Уверен, «Спартаку» будет непросто. В матче с ЦСКА «Локо» хорошо выглядел, с «Уралом» проявил характер. А «Спартак» в матче с «Сочи» действовал пассивно.
К игре железнодорожники подойдут более злыми, им нужно подняться в турнирной таблице. Они понимают, что, уходя в отпуск, нужно набрать какие-то очки, чтобы к весенней части готовиться спокойнее. Поэтому мотивации у «Локо» будет немного больше.
Понятно, что у «Спартака» всегда есть мотивация, всего шесть очков разница от «Зенита». Они будут стараться догнать «Зенит», но есть и другие соперники, которые могут догнать «Спартак». Для меня понятно, что, если «Зенит» захочет, он сделает отрыв. На данный момент другого чемпиона никто не видит», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 11 ноября 2022
-
22:53
-
22:50
-
22:39
-
22:36
-
22:30
-
22:30
-
22:18
-
22:11
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
22:00
-
21:51
-
21:40
-
21:25
-
21:23
-
21:17
-
21:16
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:54
-
20:47
-
20:37
-
20:33
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:24
-
20:18
-
20:10
-
20:05
-
20:02
-
19:49