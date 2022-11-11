Дмитрий Сенников объяснил, почему считает «Спартак» фаворитом матча с «Локомотивом»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-зелёными и «Спартаком».

«Шансы чуть в пользу «Спартака», команда находится выше и показывает более-менее стабильный футбол. Но и «Локомотив» в последних играх потихоньку набирает кондиции. Уверен, «Спартаку» будет непросто. В матче с ЦСКА «Локо» хорошо выглядел, с «Уралом» проявил характер. А «Спартак» в матче с «Сочи» действовал пассивно.



К игре железнодорожники подойдут более злыми, им нужно подняться в турнирной таблице. Они понимают, что, уходя в отпуск, нужно набрать какие-то очки, чтобы к весенней части готовиться спокойнее. Поэтому мотивации у «Локо» будет немного больше.



Понятно, что у «Спартака» всегда есть мотивация, всего шесть очков разница от «Зенита». Они будут стараться догнать «Зенит», но есть и другие соперники, которые могут догнать «Спартак». Для меня понятно, что, если «Зенит» захочет, он сделает отрыв. На данный момент другого чемпиона никто не видит», – сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.