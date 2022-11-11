«Тоттенхэм» может обменять Гарри Кейна на Шупо-Мотинга из «Баварии»

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании нападающего «Баварии» Эрика Шупо-Мотинга. В свою очередь, мюнхенцы пытались подписать форварда «шпор» Гарри Кейна. Клубы могут обменяться футболистами с денежной доплатой со стороны «Баварии». Об этом сообщает 90min.
33-летний Шупо-Мотинг родился в немецком Гамбурге, но выступает в составе сборной Камеруна, c которой примет участие на чемпионате мира. В «Баварию» нападающий перешёл свободным агентом из «ПСЖ» в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне в 15 матчах Эрик забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Cоглашение между сторонами истекает в конце сезона, но в ближайшее время должно быть продлено.
29-летний Гарри Кейн в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче чемпионата Англии и Лиги чемпионов, забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года.
У кого в АПЛ самый крупный контракт? Видеоролик:
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