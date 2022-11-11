Ульрайх продлил контракт с «Баварией»
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Вратарь «Баварии» Свен Ульрайх продлил контракт с мюнхенским клубом до лета 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
34-летний Ульрайх является сменщиком основного вратаря мюнхенцев Мануэля Нойера. Он выступал за команду с 2015 по 2020 год, затем перейдя в «Гамбург». Весной 2022 года Ульрайх вновь вернулся в «Баварию», подписав контракт до конца сезона.
Всего за мюнхенский клуб Ульрайх в 78 матчах пропустил 89 голов и 24 раза сыграл «на ноль». Рыночная стоимость вратаря оценивается порталом Transfermarkt в € 900 тыс. Команда Юлиана Нагельсмана лидирует в Бундеслиге. Мюнхенцы набрали 31 очко в 14 играх. На второй строчке располагается «Унион». Подопечные Урса Фишера набрали 27 очков в 14 матчах.
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