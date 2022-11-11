Луис Энрике: я лучший тренер на Земле. Сомнения? Нет!

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике назвал себя лучшим тренером в мире.

«Как я могу сомневаться в себе? Я лучший тренер на Земле. Если я должен вселить уверенность в своих игроков, я должен быть уверен сам… Лучшего тренера, чем я, нет. Я знаю, что это неправда, но я в это верю. Сомнения? Нет!» — приводит слова наставника испанцев Reuters.

Ранее главный тренер национальной команды Испании объявил состав сборной на предстоящий чемпионат мира. Выбор тренера вызвал недовольство среди ряда болельщиков. Энрике, в частности, не вызвал на мундиаль защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса, полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантару и вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

Сборная Испании под руководством Энрике сыграет на чемпионате мира в Катаре в одной группе с национальными командами Германии, Японии и Коста-Рики.

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