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Гвардиола подтвердил, что «Манчестер Сити» не будет усиливать состав в январе

Гвардиола подтвердил, что «Манчестер Сити» не будет усиливать состав в январе
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что в зимнее трансферное окно команду не будут пополнять новые футболисты.

«Мы не собираемся никого подписывать в январе. Мы довольны тем составом, который у нас есть, состав останется прежним», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В летнее трансферное окно «Манчестер Сити» потратил на подписание новых футболистов € 139,5 млн. В команду перешли Эрлинг Холанд (€ 60 млн, «Боруссия» Д), Калвин Филлипс (€ 49 млн, «Лидс»), Мануэль Аканджи (€ 17,5 млн, «Боруссия» Д), Серхио Гомес (€ 13 млн, «Андерлехт») и Штефан Ортега (свободный агент).

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