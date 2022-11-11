Гвардиола отказался комментировать ситуацию со своим истекающим контрактом с «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не стал отвечать на вопрос про свой контракт с командой, истекающий в конце нынешнего сезона.

«Я не говорю об этом, всё под контролем. Вместе с клубом. Важно то, что будет завтра», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Завтра, 12 ноября, «Манчестер Сити» сыграет дома с «Брентфордом» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги. Встреча начнётся в 15:30 мск. После 13 матчей «горожане» набрали 32 очка и занимают в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Арсенала» на два очка.

51-летний Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Вместе с командой он выиграл 11 трофеев, включая четыре победы в чемпионате Англии.

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