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Антон Зиньковский поделился ожиданиями от игры с Таджикистаном

Антон Зиньковский поделился ожиданиями от игры с Таджикистаном
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Полузащитник «Спартака» и сборной России Антон Зиньковский поделился мнением о предстоящей товарищеской игре национальной команды России со сборной Таджикистана.

«Конечно, рад, что вызвали в сборную. Рад, что на меня обратили внимание. Постараюсь максимально себя зарекомендовать. Никогда не был в Таджикистане и Узбекистане, ничего не знаю об этих краях. Думаю, нам всё там понравится. Главное, хорошо показать себя», — сказал Зиньковский в эфире клубного канала.

В первом матче ноябрьского сбора сборная России сыграет с командой Таджикистана. Встреча состоится 17 ноября в Душанбе на Центральном республиканском стадионе. Игра начнётся в 18:00 мск. Далее команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана 20 ноября. Игра пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.

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