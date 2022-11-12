Фати прокомментировал вызов в сборную Испании на ЧМ, он не играл в команде два года
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати высказался о попадании в заявку сборной Испании на чемпионат мира в Катаре.
«Огромная гордость представлять сборную Испании на чемпионате мира. Больше, чем мечта! Вперёд», — написал Фати в соцсетях.
Фати дебютировал в составе сборной Испании осенью 2020 года и тогда провёл за команду четыре матча. Больше в составе национальной команды нападающий не выходил, пропуская встречи из-за травм. Летом 2022 года он вызывался в сборную на матчи Лиги наций, но оставался в запасе.
В нынешнем сезоне Фати в 20 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал три результативные передачи. Чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.
Семь фаворитов чемпионата мира в Катаре. Видеоролик:
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