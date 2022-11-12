«Лион» сыграл вничью с «Ниццей». Ляказетт забил пенальти на 89-й минуте
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Сегодня, 12 ноября, завершился матч 15-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Ниццей». Команды играли на стадионе «Групама» в Лионе. Противостояние завершилось со счётом 1:1.
Первый гол на 38-й минуте забил Николя Пепе. Он реализовал пенальти. За минуту до конца основного времени Александр Ляказетт также забил одиннадцатиметровый. После этой игры ситуация в середине таблицы чемпионата Франции не поменялась. «Орлы» остались на девятом месте. Подопечные Люсьена Фавра набрали 19 очков. В активе команды Петера Боша 20 очков, они располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.
Лидирует в соревновании «ПСЖ». Парижане набрали 38 очков. На второй позиции «Ланс», в активе которого 33 очка.
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