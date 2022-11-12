Саутгейт призывает игроков сборной Англии воздержаться от социальных сетей на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт призвал игроков пересмотреть отношение к использованию социальных сетей в преддверии старта чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре из-за оскорблений темнокожих футболистов национальной команды после финала чемпионата Европы – 2020.

«Я всегда советую игрокам не использовать социальные сети на постоянной основе, но таков мир, в котором они живут. Они молодые люди, а молодые люди живут своей жизнью именно через социальные сети. Всё в порядке тех пор, пока вы можете рационализировать это и не позволять влиять на ваше настроение.

Жалобы на оскорбления в Интернете? К нам приходили специалисты, мы разговаривали с ними и нам объясняли, что этот процесс помогает им найти виновных. Мы можем только внести свою лепту в это. Конечно, мы надеемся, что правительство сможет продолжать подталкивать социальные сети к тому, чтобы они пытались контролировать это как можно лучше», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Отмечается, что правительственный законопроект о безопасности в Интернете, поддержанный Футбольной ассоциацией, остаётся в подвешенном состоянии почти три года после того, как он стал частью предвыборного манифеста Консервативной партии.

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