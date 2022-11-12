Абаскаль задал Соболеву каверзный вопрос, сказав, что он из прессы Санкт-Петербурга

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль вошёл в зал во время детской пресс-конференции для участников клуба Spartak Kids, в ходе которой на вопросы детей отвечали футболисты красно-белых Антон Зиньковский, Кристофер Мартинс, Шамар Николсон и Александр Соболев.



Появление испанца стало неожиданностью для юных болельщиков. К тому же, Абаскаль сам задал несколько вопросов игрокам. Испанец взял микрофон спросил Соболева дословно следующее: «Когда ты проигрываешь матч, как на вчерашней тренировке, как ты приходишь в себя? Как ты настраиваешься и с каким настроением приходишь на тренировку на следующий день?».



Нападающий не стал отвечать и в шутливой манере спросил, из какого Абаскаль издания. Гильермо расплылся в улыбке и ответил, что он из Санкт-Петербурга. На что Соболев сказал: «С такой прессой я не общаюсь, извините».

В субботу, 12 ноября, «Спартак» ждёт московское дерби с «Локомотивом». Игра 17-го тура РПЛ состоится на «РЖД Арене», начало – в 19:30. Красно-белые занимают второе место, отставая от «Зенита» на шесть очков. Железнодорожники набрали 13 очков и расположились в таблице 14-ми (третьи с конца).