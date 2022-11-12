Грэм Поттер призывает клубы АПЛ отказаться от использования самолётов на выездных матчах

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер выступил с необычным предложением к клубам английской Премьер-лиги для того, чтобы помочь в защите окружающей среды.

«Стоит подумать о том, как мы летаем на матчи Премьер-лиги. Мы летаем внутри страны – это тоже непросто. Мы определённо должны быть в состоянии найти иные решения. Если мы относимся к этому серьёзно, а так и должно быть, то нам следует подумать об этом.

В целом, я думаю, мы можем добиться большего в решении этого вопроса. Я понимаю использование самолётов, если вы хотите тренироваться в тёплую погоду, но я говорю о Премьер-лиге. Кроме того, если вы подумаете о количестве выбросов, которые образуются при дальних рейсах, то всё не так уж и здорово», — цитирует Поттера The Telegraph.

Отметим, что накануне команда Поттера совершила почти 500-километровое путешествие на самолёте в Ньюкасл на субботний матч на «Сент-Джеймс Парк» — их самую длинную выездную поездку в сезоне.

Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду.