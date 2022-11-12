Тренер «Боруссии» Д — о двух поражениях подряд: в новом году начнём не с нуля, а с минуса

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич подвёл итоги встречи с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:4) в рамках 15-го тура немецкой Бундеслиги.



«Эта неделя была очень разочаровывающей. У нас было много задач на сегодняшнюю игру, но уже через четыре минуты после старта мы пропустили первый гол. Это сломало план. Дальше по ходу первого тайма мы упустили много голевых моментов. И мы в целом очень плохо оборонялись. После первого тайма проигрывали 2:3, но счёт мог быть и 3:3.



В перерыве договорились продолжать давить на соперника, напрягать его и постараться больше не пропустить. Однако именно это произошло на первой же минуте второго тайма, и мы оказались в тупике. Всё, что у нас было до перерыва в плане структуры, фланговой игры, почти полностью исчезло. И дальше у нас не было явных голевых шансов. Теперь у нас дефицит, который, начиная с января, нужно компенсировать. Мы начнём не с нуля – мы начнём с минуса», – приводит слова Терзича официальный сайт дортмундского клуба со ссылкой на флеш-интервью DAZN.



На этой неделе «Боруссия» проиграла два подряд выездных матча Бундеслиги. 8 ноября команда уступила «Вольфсбургу» 0:2, а теперь – мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:4). В турнирной таблице команда занимает шестое место.

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