Газизов – о проблемах «Уфы»: ничего страшного. Второй круг выиграем, а не «доиграем»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопросы о финансовых проблемах и о том, повлияют ли они на участие команды во второй части сезона в Мелбет Первой лиге, а также сказал, что план зимней подготовки на данном этапе ещё не утверждён.



«Выйдет ли «Уфа» на вторую половину сезона? Почему нет? Финансовые проблемы остаются, но ничего страшного. Доиграем ли сезон? Вторую часть сезона «Уфа» выиграет, а не доиграет.



Где «Уфа» будет проводить сборы, пока непонятно. Даже не буду ничего говорить. Смысла нет. И по спарринг-партнерам сказать не могу. Пока вообще никакой определённости нет», – приводит слова Газизова «РБ Спорт».



В Первой лиге завершён первый круг – состоялось 17 туров. «Уфа» набрала 18 очков и занимает 13-е место в турнире с 18 командами. В четырёх последних матчах команда дважды проиграла («Родине» и «Енисею») и дважды сыграла вничью (с «КАМАЗом» и «Нефтехимиком»). 27 октября «Уфа» назначила нового главного тренера – им стал 55-летний Арслан Халимбеков.