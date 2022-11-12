Билялетдинов поделился мнением, вылетит ли «Локомотив» из РПЛ

Экс-полузащитник «Локомотива», «Спартака», «Рубина», «Эвертона» и других клубов Динияр Билялетдинов высказался о текущем положении железнодорожников в чемпионате России.



«Не думаю, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ. Квалифицированных игроков в команде достаточно, просто они все разношерстно готовы. Кто-то недостаточно выкладывается, кто-то физически не готов, кто-то растерян. Надо всех под общий знаменатель подвести – тогда команда выстрелит после перерыва.



Нужны точечные усиления и грамотная подготовка в зимней паузе. Но кем усилятся, надо понимать сейчас, потому что на сборы ехать уже через два месяца. Если всё будет грамотно сделано, то я не сомневаюсь, что «Локомотив» займёт где-то девятое место. Если зимняя подготовка будет провалена, то тут уже пан или пропал. Профессионалов в команде хватает. Надо, чтобы они получили доступ к своим идеям», – приводит слова Билялетдинова Metaratings.



«Локомотив» после 16 туров находится на 14-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. По ходу сезона команду покинули немецкие тренеры, а исполняющим обязанности наставника сейчас является Андрей Фёдоров. Осенью команда выиграла только один раз – в 13-м туре у «Торпедо» (1:0). В последнем туре железнодорожники завершили вничью матч с «Уралом» (2:2). В субботу, 12 ноября, «Локомотив» ждёт дерби со «Спартаком», начало – в 19:30.