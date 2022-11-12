Тен Хаг высказался о том, сыграет ли Роналду за «МЮ» в последнем матче перед ЧМ-2022

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о Криштиану Роналду, в середине недели не принимавшем участия в матче с «Астон Виллой» из-за болезни, и предположил, успеет ли португалец вернуться в строй к игре с «Фулхэмом», который состоится 13 ноября.
«Я не могу гарантировать, что Криштиану будет доступен к матчу с «Фулхэмом». Игру Кубка лиги с «Астон Виллой» он пропустил из-за болезни. Но он может оправиться от неё быстро. На самом деле, это не что-то серьёзное и не должно длиться несколько дней или недель. Поэтому, думаю, вполне вероятно, что Роналду будет в команде в воскресенье», – приводит слова главного тренера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Это будет последний матч «МЮ» перед чемпионатом мира, куда в числе прочих отправится и Криштиану Роналду. Сборная Португалии сыграет в группе Н с Ганой, Уругваем и Южной Кореей. Стартовый матч с ганцами пройдёт в Дохе 24 ноября.
Роналду облил водой Фердинанда
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