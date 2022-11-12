Месси – о ЧМ: четыре года назад мы уже думали о четвертьфинале, а получилось иначе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.



«В 1/8 финала, если следовать логике, предстоит играть с Данией или Францией? Это уже ошибка – думать о плей-офф. Нужно думать только о первом матче, о групповом этапе. Невероятно важно начать турнир правильно. Набрать первые три очка, а это даст душевное спокойствие и уверенность для следующего шага.

Мы часто говорим: будет так и вот так, но затем случается по-другому. Не нужно ходить далеко за примером. На прошлом мундиале мы уже вышли из группы, были в 1/8 финала и задумывались о проходе дальше, однако в итоге всё получилось иначе. На таком турнире, как чемпионат мира, часто случаются непредсказуемые вещи. Любая деталь может выбить тебя из игры.



Мы должны изолировать себя от того, что думают другие люди, и просто концентрироваться на каждой следующей игре. Да, мы реалистичны, и понимаем, что переживаем хорошее время. Я чувствую много общего у нынешней команды и образца 2014 года. Но нельзя забывать, что это всё-таки чемпионат мира – очень требовательный турнир», – приводит слова Месси аргентинское издание Ole.

Соперниками Аргентины в группе С на чемпионате мира будут сборные Саудовской Аравии, Мексики и Польши. В 2014 году в Бразилии аргентинцы дошли до финала, где проиграли немцам, а в 2018-м в России – вылетели в 1/8 финала от французов.

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