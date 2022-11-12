Форвард «Пари НН» Сулейманов: команда, конечно, будет скучать по Галактионову

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов высказался об уходе с поста главного тренера Михаила Галактионова. О своём решении 38-летний специалист сообщил после окончания встречи 17-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом» (3:2).
«Команда, конечно, будет скучать по Галактионову. Хороший тренер, можно сказать отличный. Он нам помогал. Но так получилось. Пожелаем только удачи тренеру.
Не сломает ли его уход команду? Каждый футбол — профессионал. Мы должны продолжать работать.
Будет ли дополнительная мотивация, если встретимся с ним по разные стороны баррикад? Мотивация всегда есть.
Когда узнали о его уходе? 10 минут назад в раздевалке. Да, были слухи, но мы готовились к каждому матчу», — цитирует Сулейманова «РБ Спорт».
Клуб из Нижнего Новгорода располагается на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе «Пари НН» 19 очков после 17 сыгранных матчей.
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