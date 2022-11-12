Роналду был готов завершить карьеру в 2019 году из-за выигранного Месси «Золотого мяча»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был готов завершить профессиональную карьеру в 2019 году из-за того, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси получит «Золотой мяч». Об этом сообщает L'Equipe со ссылкой на книгу бывшего журналиста France Football Тьерри Маршана, которая поступила в продажу 9 ноября.

В книгу вошло несколько интервью с Роналду. Одно из них было записано в конце октября 2019-го, накануне игры Лиги чемпионов, когда 37-летний португалец выступал за «Ювентус».



«Когда достигаешь успеха — оставаться в своём «пузыре» легко, не выходя из зоны комфорта.



Я решился переехать в Турин, сменить клуб, чемпионат, футбольную культуру. Я подвергал себя опасности. Пошёл на этот риск поэтому, уверен, не смог выиграть «Золотой мяч» в 2018 году.



Если Месси выиграет награду в этом году – я уйду из футбола», – сказал Роналду в 2019 году.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» в том сезоне стал Месси, однако Роналду продолжил выступать на профессиональном уровне.

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