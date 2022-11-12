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Орельен Тчуамени: на меня не давит то, что за мой трансфер заплатили 80 миллионов евро

Орельен Тчуамени: на меня не давит то, что за мой трансфер заплатили 80 миллионов евро
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Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени рассказал о своей адаптации в клубе.

«Как опорный полузащитник могу сказать, что отобрать мяч у Модрича очень тяжело. Если вам это удалось, то после этого вы сможете отобрать мяч у любого.

На меня не давит то, что за меня заплатили 80 миллионов евро. Это моя судьба. Я много работал, чтобы попасть сюда. Должен заработать место в старте и выигрывать титулы.

Критика в мой адрес? Когда я вижу, какое дерьмо люди говорят о такой легенде как Криштиану Роналду, то сразу возникает вопрос к ним – кто вы такие, чтобы меня критиковать?», — приводит слова Тчуамени L'Equipe.

Напомним, в нынешнем сезоне Тчуамени провёл за «Реал» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами.

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