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«Урал» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00 мск

«Урал» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 12:00 мск
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Сегодня, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Урал» и «Факел». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи).

Хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда Виктора Гончаренко набрала 18 очков после 16 проведённых матчей. «Факел» располагается на 13-й строчке — 13 очков. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), а воронежцы так же поделили очки с «Краснодаром» (3:3). Серия «Факела» без побед в РПЛ насчитывает семь матчей.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Встреча первого круга в Воронеже завершилась нулевой ничьей.

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