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Женская сборная России уступила Сербии в товарищеском матче

Женская сборная России уступила Сербии в товарищеском матче
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11 ноября женская сборная России по футболу провела первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Сербии. Соперницами российских девушек выступила местная национальная команда. Встреча, проходившая в закрытом режиме, завершилась победой хозяек с минимальным преимуществом — 1:0.

Сборная России вышла на матч в следующем стартовом составе: Пономарёва, Беломытцева, Абдуллина, Куропаткина, Симановская, Шеина, Поздеева, Якупова, Фёдорова, Юхаева, Коровкина. В матче за национальную команду дебютировали Юхаева, Семёнова и Трофимова.

До окончания тренировочного сбора команда Юрия Красножана проведёт еще один товарищеский матч с сербками.

Женщины. Товарищеский матч
11 ноября. Сербия

Сербия — Россия — 1:0

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