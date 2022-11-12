Женская сборная России уступила Сербии в товарищеском матче
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11 ноября женская сборная России по футболу провела первый товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Сербии. Соперницами российских девушек выступила местная национальная команда. Встреча, проходившая в закрытом режиме, завершилась победой хозяек с минимальным преимуществом — 1:0.
Сборная России вышла на матч в следующем стартовом составе: Пономарёва, Беломытцева, Абдуллина, Куропаткина, Симановская, Шеина, Поздеева, Якупова, Фёдорова, Юхаева, Коровкина. В матче за национальную команду дебютировали Юхаева, Семёнова и Трофимова.
До окончания тренировочного сбора команда Юрия Красножана проведёт еще один товарищеский матч с сербками.
Женщины. Товарищеский матч
11 ноября. Сербия
Сербия — Россия — 1:0
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