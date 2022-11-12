Мбаппе: я не хотел играть за тех, кто считает меня обезьяной. Но я должен быть примером

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о том, как справляется с проявлениями расизма в свою сторону.

«Раньше я говорил: «Я не могу играть за людей, которые считают меня обезьяной. Я не буду играть». Но потом я порассуждал об этом с людьми, которые играют со мной и подбадривают меня. И тогда я решил, что это покажет всем, что я сдался, а это плохо. Потому что я считаю, что должен быть примером для всех.

Это новая Франция… Именно ради этого я продолжаю выступления за сборную. Чтобы показать молодому поколению: «Мы сильнее этого», — приводит слова лидера сборной Франции Sports Illustrated.

23-летний Мбаппе сыграл в 59 матчах за основную сборную Франции, в которых забил 28 голов. В составе «трёхцветных» нападающий стал чемпионом мира в 2018 году.

На мундиале в Катаре 2022 года сборная Франции с Мбаппе в составе сыграет с национальными командами Австралии, Дании и Туниса.

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