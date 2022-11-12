Грэм Поттер рассказал, как «Челси» будет использовать перерыв на ЧМ-2022
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Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер рассказал, как команда будет работать во время перерыва, который возникнет из-за проведения чемпионата мира в Катаре.
«У нас будет несколько дней выходных. Затем мы снова соберёмся, немного потренируемся и отправимся на сбор с тёплой погодой. Проведём пару игр, чтобы подготовиться к перезапуску. Мы должны использовать то, что есть. Это возможность.
Нужно подвести итоги того времени, которое у нас было. Это 13 матчей за шесть недель, восемь из которых на выезде. Было невероятно напряжённо, и мы многому научились. Необходимо потратить это время на то, чтобы поразмыслить и вернуться более сильными», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».
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