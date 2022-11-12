Скира: «Борнмут» предложил контракт Марсело Бьельсе

Бывший главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса может возглавить английский «Борнмут». Об этом сообщил журналист Николо Скира.



«Борнмут» начал переговоры о подписании контракта с Марсело Бьельсой в качестве нового главного тренера. Предложили контракт до июня 2023 года с возможным продлением до 2024 года», — написал Николо Скира в «Твиттере».

Аргентинский специалист покинул «Лидс Юнайтед» в феврале 2022 года.

«Борнмут» в текущем сезоне английской Премьер-лиги занимает 17-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков по итогам 14 проведённых матчей. Предыдущий главный тренер «Борнмута» Скотт Паркер был уволен после сокрушительного поражения от «Ливерпуля» (0:9) в 4-м туре. Исполняющим обязанности главного тренера является Гари О’Нил.

Видео: Худшие матчи «Ливерпуля» при Клоппе