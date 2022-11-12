Венсан Компани признан лучшим тренером октября в английском Чемпионшипе

Главный тренер футбольного клуба «Бёрнли» Венсан Компани признан лучшим тренером прошедшего октября в Чемпионшипе, втором по значимости английском дивизионе, сообщает официальный сайт клуба.
Компани был номинирован на награду после пяти побед и трёх ничьих в восьми матчах октября. За этот период команда забила 15 голов, пропустив шесть мячей, три раза сыграв на ноль.
«Я очень рад выиграть эту награду, обойдя нескольких великолепных тренеров. Я хотел бы поблагодарить всех игроков и мой тренерский штаб, всех, кто сыграл роль в завоевании этого приза. Это был хороший месяц для нас, но наша работа продолжается», — приводит слова главного тренера сайт «Бёрнли».
36-летний бельгиец стал главным тренером английской команды летом этого года. «Бёрнли» занимает первое место в текущем сезоне Чемпионшипа, набрав 38 очков после 20 сыгранных туров. Клуб претендует на выход в Премьер-лигу по окончании сезона.
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