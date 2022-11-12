Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Урал» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

«Урал» — «Факел»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Урал» и «Факел». Команды будут играть на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 мск. Главный арбитр матча — Павел Кукуян (Сочи). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы команд:

«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Газинский, Егорычев, Сиссе, Бикфалви, Каштанов, Ранджелович.

«Факел»: Городовой, Брызгалов, Божин, Черов, Магаль, Морозов, Акбашев, Черняков, Мендель, Аппаев, Максимов.

Хозяева занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023. Команда Виктора Гончаренко набрала 18 очков после 16 проведённых матчей. «Факел» располагается на 13-й строчке — 13 очков. В прошлом туре екатеринбуржцы сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), а воронежцы поделили очки с «Краснодаром» (3:3). Серия «Факела» без побед в РПЛ насчитывает семь матчей.

Уйдёт ли «Спартак» на зимний перерыв на втором месте? Онлайн тура РПЛ Уйдёт ли «Спартак» на зимний перерыв на втором месте? Онлайн тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022