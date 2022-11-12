Канчельскис: в дерби буду поддерживать «Локомотив». Ну не за «Спартак» же мне болеть

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» и рассказал, что в дерби будет поддерживать железнодорожников.

«Локомотиву» нужно выходить из той ситуации, в которую попали. Думаю, ключевая игра для клуба — обязательно нужно хотя бы не проиграть. Да, «Спартак» сейчас на ходу, неплохо играет. Но хотелось бы, чтобы железнодорожники дали бой. В дерби буду поддерживать «Локомотив». Ну не за «Спартак» же мне болеть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Локомотив» и «Спартак» встретятся сегодня, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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