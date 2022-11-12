Канчельскис: в дерби буду поддерживать «Локомотив». Ну не за «Спартак» же мне болеть

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» и рассказал, что в дерби будет поддерживать железнодорожников.
«Локомотиву» нужно выходить из той ситуации, в которую попали. Думаю, ключевая игра для клуба — обязательно нужно хотя бы не проиграть. Да, «Спартак» сейчас на ходу, неплохо играет. Но хотелось бы, чтобы железнодорожники дали бой. В дерби буду поддерживать «Локомотив». Ну не за «Спартак» же мне болеть», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Локомотив» и «Спартак» встретятся сегодня, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.
Видео: В «Зените» скандал, Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24
- 12 ноября 2022
-
12:36
-
12:33
-
12:18
-
12:11
-
12:01
-
11:47
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:15
-
11:09
-
11:05
-
10:58
-
10:53
-
10:49
-
10:48
-
10:38
-
10:33
-
10:28
-
10:08
-
10:05
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:15
-
09:14
-
08:45
-
08:20
-
07:44
-
07:24
-
07:09
-
07:01
-
06:46
-
06:14