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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
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Сергей Юран поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Сергей Юран поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»
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Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра состоится сегодня, 12 ноября. Начало матча — в 19:30 мск.

«Сложно сказать, что жду от матча. Раньше, когда «Локомотив» был в верхней части таблицы, всегда ждал интересную игру. Сейчас «Локо» надо выбираться из непростой ситуации. Как раз победа над «Спартаком» может добавить оптимизма команде и болельщикам, что ситуация исправляется. Но, как мне кажется, им будет довольно сложно набрать очки: все в «Спартаке» прекрасно понимают, что на зимнюю паузу надо уходить с максимальным количеством очков в таблице», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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