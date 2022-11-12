Сергей Юран поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра состоится сегодня, 12 ноября. Начало матча — в 19:30 мск.



«Сложно сказать, что жду от матча. Раньше, когда «Локомотив» был в верхней части таблицы, всегда ждал интересную игру. Сейчас «Локо» надо выбираться из непростой ситуации. Как раз победа над «Спартаком» может добавить оптимизма команде и болельщикам, что ситуация исправляется. Но, как мне кажется, им будет довольно сложно набрать очки: все в «Спартаке» прекрасно понимают, что на зимнюю паузу надо уходить с максимальным количеством очков в таблице», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.