Врач сборной России: за последние годы Валерий Карпин превратился в топ-тренера

Врач сборной России по футболу Михаил Вартапетов рассказал о прогрессе главного тренера национальной команды Валерия Карпина в сравнении со временем его работы в московском «Спартаке».
«Как изменился Карпин за последние годы? По-человечески никак не изменился. Если говорить про Карпина-тренера, думаю, он стал лучше. Превратился просто в топ-тренера. Даже по результатам, которые он показывает с «Ростовом» сейчас, это видно.
Главные качества Карпина как человека? Первое — фанатичная работоспособность. Он готов работать день и ночь. Если хочешь зайти к нему с каким-то вопросом или просто что-то обсудить за пятиминутной беседой, лучше договориться о времени заранее. Потому что он всегда чем-то занят, всегда при работе — совещается с тренерами, готовится к тренировке, просматривает какие-то матчи, читает специальную литературу.
Второе — целеустремлённость. Он максималист, всегда хочет победить, решать максимальные задачи. И в играх, и на тренировках.
При этом он хороший психолог. Находит слова и подход к каждому игроку. Думаю, в этом ему помогает и блестящая игроцкая карьера. Авторитет среди игроков у него безупречный», — приводит слова Вартапетова «Матч ТВ».
Карпин стал главным тренером сборной России в июле 2021 года. Под его руководством команда смогла пробиться в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре, однако не приняла в них участия из-за запрета со стороны УЕФА и ФИФА. Ранее стало известно, что Карпин продлил контракт со сборной до 2024 года.
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