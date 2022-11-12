Магомед Адиев продлил контракт со сборной Казахстана

Казахстанская федерация футбола продлила контракт с главным тренером национальной команды Магомедом Адиевым. Новое соглашение будет действовать до конца 2024 года. Об этом сообщил официальный сайт организации.

«Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за оказанное доверие, команду за самоотверженную работу и болельщиков за поддержку. Мы выполнили главную задачу этого сезона – выход в Лигу В, и я с удовольствием хочу продолжить эту работу с командой в достижении новых результатов в предстоящих матчах отбора на Евро-2024. Приложим все усилия для реализации поставленных целей», – сказал Магомед Адиев.

Под руководством Магомеда Адиева сборная Казахстана поднялась в дивизион В Лиги наций УЕФА. Он возглавил команду в мае 2022 года.