Вартапетов: против Глушакова шла запланированная и грязная кампания по его дискредитации

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов заявил, что против экс-игрока красно-белых Дениса Глушакова велась кампания по дискредитации.
«Сложно комментировать слова Карреры о Глушакове. Может, тут сказывается какая-то обида на Глушакова. Но, когда Денис выходит на поле, он играет. У него может быть удачный день или не очень, но он играет. Думаю, Глушаков промазал не потому, что специально ударил мимо, а, скорее, сказалась та обстановка и тот стресс, который был вокруг него в то время. Выдержать такое было очень тяжело. Как сейчас мы уже понимаем, это была специальная раздутая кампания против Дениса.
Не буду утверждать, что она исходила от Карреры и его окружения. Но, думаю, многие могут подтвердить, что это была запланированная и очень грязная кампания по дискредитации Глушакова. Только он знает, как ему было тяжело. Виду он старался не подавать. Думаю, именно благодаря своим бойцовским качествам он до сих пор продолжает играть в футбол и преодолел всё это», — приводит слова Вартапетова «Матч ТВ».
Напомним, у бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры был конфликт с полузащитником Денисом Глушаковым. Итальянец отстранял футболиста от тренировок с командой. В июне 2019 года контракт Глушакова с московским клубом был расторгнут. Каррера покинул «Спартак» в начале сезона-2018/2019.
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