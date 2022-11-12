Экс-капитан «Зенита-2» рассказал, что не стал тренером египетского клуба из-за русофобии

Бывший футболист и капитан санкт-петербургского «Зенита-2» Василий Запрягаев рассказал о русофобии со стороны главного тренера египетского «Замалека» Жезуалду Феррейры.

«Каирский «Замалек» рассматривал меня вместо 37-летнего Мохаммеда Абдельшафи, но Жезуалду Феррейра оказался русофобом и отказался от моей кандидатуры, несмотря на положительное решение спортивного отдела клуба», — заявил Запрягаев в эфире радио «Зенит».

Жезуалду Феррейра — главный тренер каирского «Замалека». 76-летний специалист на протяжении карьеры работал во всех главных португальских клубах: «Бенфике», «Порту» и «Спортинге». Также Феррейра является рекордсменом по числу последовательно выигранных чемпионатов Португалии в качестве тренера — три первенства. В Египте тренер работает с 2022 года.