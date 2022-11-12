Экс-капитан «Зенита-2» рассказал, что не стал тренером египетского клуба из-за русофобии

Бывший футболист и капитан санкт-петербургского «Зенита-2» Василий Запрягаев рассказал о русофобии со стороны главного тренера египетского «Замалека» Жезуалду Феррейры.
«Каирский «Замалек» рассматривал меня вместо 37-летнего Мохаммеда Абдельшафи, но Жезуалду Феррейра оказался русофобом и отказался от моей кандидатуры, несмотря на положительное решение спортивного отдела клуба», — заявил Запрягаев в эфире радио «Зенит».
Жезуалду Феррейра — главный тренер каирского «Замалека». 76-летний специалист на протяжении карьеры работал во всех главных португальских клубах: «Бенфике», «Порту» и «Спортинге». Также Феррейра является рекордсменом по числу последовательно выигранных чемпионатов Португалии в качестве тренера — три первенства. В Египте тренер работает с 2022 года.
- 12 ноября 2022
-
12:36
-
12:33
-
12:18
-
12:11
-
12:01
-
11:47
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:15
-
11:09
-
11:05
-
10:58
-
10:53
-
10:49
-
10:48
-
10:38
-
10:33
-
10:28
-
10:08
-
10:05
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:15
-
09:14
-
08:45
-
08:20
-
07:44
-
07:24
-
07:09
-
07:01
-
06:46
-
06:14