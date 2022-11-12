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Артета — об Уайте: он полностью заслуживает вызов в сборную Англии

Артета — об Уайте: он полностью заслуживает вызов в сборную Англии
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал вызов защитника Бена Уайта в сборную Англии на чемпионат мира в Катаре.

«Думаю, он действительно счастлив. Персонал и игроки были так счастливы за него, он полностью заслуживает этого, это важный момент для него.

Вся заслуга в том, что он сделал. Посмотрите на его карьеру, на то, как далеко он продвинулся за короткий промежуток времени. Это говорит всё о человеке, игроке, его амбициях и особенно о прогрессе, которого он достиг за последние несколько лет.

Мы обсуждали, что каждому игроку нужно некоторое время, чтобы понять причины, по которым они играют на новых позициях, и я думаю, что ему это действительно нравится. Это даёт ему другие возможности, а быть универсальным игроком — это то, что редко встречается в этом мире, думаю, что у него есть на это способности», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

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