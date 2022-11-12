«Крылья Советов» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Крылья Советов» и «Ростов». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Артём Любимов (Санкт-Петербург). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Костанца, Витюгов, Пиняев, Ежов, Коваленко, Рахманович, Шитов.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Уткин, Тугарев, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Самарцы занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 20 очков после 16 проведённых матчей. «Ростов» располагается на третьей строчке — у команды Валерия Карпина 32 очка. В прошлом туре «Крылья» обыграли московское «Торпедо» (2:0), а «Ростов» оказался сильнее «Динамо» (2:1).
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