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Педри: если Испания не одержит победу на ЧМ-2022, то пусть выиграет Месси. Он заслужил

Педри: если Испания не одержит победу на ЧМ-2022, то пусть выиграет Месси. Он заслужил
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Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри оценил шансы своей национальной команды перед стартом чемпионата мира в Катаре 2022 года и назвал сборные, которые считает главными фаворитами мундиаля.

«Сможет ли Испания выиграть чемпионат мира? Трудно ответить на этот вопрос до начала турнира, мы должны отталкиваться от ситуации. У нас хорошие шансы, и мы должны стремиться стать чемпионами.

Какие два главных фаворита? Бразилия и Аргентина — впечатляющие команды. Думаю, Лео Месси заслужил победу на чемпионате мира. Если Испания не одержит победу, то пусть выиграет он вместе с Аргентиной. Надеюсь, выиграем мы, но если нет — он это заслужил.

В каком матче я мечтаю сыграть на чемпионате мира? Против Бразилии или Аргентины? Я мечтаю сыграть в финале. А так я бы хотел сыграть с Аргентиной с Месси или против Нидерландов с Френки де Йонгом», — приводит слова полузащитника сборной Испании Marca.

Сборные Испании Педри и Аргентины Месси считаются одними из главных фаворитов предстоящего турнира в Катаре. На мундиале испанцы встретятся с командами Германии, Японии и Коста-Рики. Аргентина сыграет со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики.

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