Педри: если Испания не одержит победу на ЧМ-2022, то пусть выиграет Месси. Он заслужил

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри оценил шансы своей национальной команды перед стартом чемпионата мира в Катаре 2022 года и назвал сборные, которые считает главными фаворитами мундиаля.
«Сможет ли Испания выиграть чемпионат мира? Трудно ответить на этот вопрос до начала турнира, мы должны отталкиваться от ситуации. У нас хорошие шансы, и мы должны стремиться стать чемпионами.
Какие два главных фаворита? Бразилия и Аргентина — впечатляющие команды. Думаю, Лео Месси заслужил победу на чемпионате мира. Если Испания не одержит победу, то пусть выиграет он вместе с Аргентиной. Надеюсь, выиграем мы, но если нет — он это заслужил.
В каком матче я мечтаю сыграть на чемпионате мира? Против Бразилии или Аргентины? Я мечтаю сыграть в финале. А так я бы хотел сыграть с Аргентиной с Месси или против Нидерландов с Френки де Йонгом», — приводит слова полузащитника сборной Испании Marca.
Сборные Испании Педри и Аргентины Месси считаются одними из главных фаворитов предстоящего турнира в Катаре. На мундиале испанцы встретятся с командами Германии, Японии и Коста-Рики. Аргентина сыграет со сборными Саудовской Аравии, Польши и Мексики.
- 12 ноября 2022
-
14:12
-
14:03
-
13:58
-
13:49
-
13:41
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
12:51
-
12:36
-
12:33
-
12:18
-
12:11
-
12:01
-
11:47
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:15
-
11:09
-
11:05
-
10:58
-
10:53
-
10:49
-
10:48
-
10:38
-
10:33
-
10:28
-
10:08
-
10:05
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:15