Педри: Луис Энрике может убедить тебя сброситься со скалы, уверив, что всё будет хорошо

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал о работе с главным тренером национальной команды Луисом Энрике.

«Что мне больше всего нравится в Луисе Энрике? Прежде всего то, как он доносит до своих игроков различные вещи. Он может сказать тебе сброситься со скалы, но говорит это таким образом, чтобы убедить тебя, что ты должен это сделать и что всё будет хорошо.

Он всегда даёт конкретные установки, чтобы мы знали, что нам нужно делать. Думаю, это правильно. Если вы даёте футболисту длинную установку, то он может ошибиться или просто неправильно понять и подумать о чём-то другом. Энрике же говорит нам конкретно, что нужно сделать, что должно произойти. И видно, что он прав», — приводит слова испанского полузащитника Marca.

Сборная Испании под руководством Энрике сыграет на чемпионате мира в одной группе со сборными Германии, Японии и Коста-Рики.

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