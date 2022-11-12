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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
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Никита Баженов: «Локомотив» загнан в угол, им надо выбираться. «Спартаку» будет непросто

Никита Баженов: «Локомотив» загнан в угол, им надо выбираться. «Спартаку» будет непросто
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 12 ноября, в 19:30 мск.

«Это последняя игра в чемпионате перед большой паузой, поэтому все хотят уйти в хорошем настроении. Всегда матчи «Локомотива» и «Спартака» интересные, достаточно открытые. «Локо» сейчас в трудной ситуации, но мне кажется, потихоньку они выкарабкиваются, что-то там нащупывается. Хуже не становится. Поэтому «Спартаку» будет непросто, нужно будет максимально показывать свои возможности, включать резервы, играть на 100-120%, не проиграть борьбу. «Локомотив» не подарок. Соперник загнан в определённый угол, им нужно выбираться. «Спартак» и «Локомотив» — очень принципиальные соперники.

Могу за себя сказать, что игры с «Локо» всегда были мини-дерби, в хорошем понимании этого слова. Всегда интересно было с ними, давали играть, были определённые свободы, поэтому и результаты были большие. Не знаю, как сложится сейчас, но «Спартаку» будет непросто – это очевидно», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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