Гарри Магуайр: думаю, люди видят в футболистах роботов, у которых нет эмоций
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Гарри Магуайр рассказал, как футболисты справляются со своими переживаниями
«Мне не очень нравится жалеть себя, но иногда трудно не зацикливаться. Думаю, что люди видят в футболистах роботов, у которых нет эмоций, но, конечно, они у нас есть. Мы испытываем боль и разочарование, когда играем плохо», — приводит слова капитана «красных дьяволов» The Times.
За последний сезон Магуайр потерял место в основном составе «Манчестер Юнайтед» и подвергался большому объёму критики со стороны болельщиков клуба и национальной команды Англии. Однако главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт вызвал Магуайра на мундиаль в Катаре. Сборная Англии сыграет в одной группе с США, Уэльсом и Ираном.
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